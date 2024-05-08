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Екскомандир Азову знає, як мотивувати військовозобов'язаних до служби

8 травня 2024 05:03
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Максим Жорін розповів, кого карати під час мобілізаціх, а кого заохочувати
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Військовозобов'язаних треба мотивувати служити не тільки заохоченнями. Негативна мотивація теж працює. 

Про це у вівторок, 7 травня, написав у своему Telegram заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін

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Жорін пояснює: він так часто підіймає тему мобілізації, оскільки вона найактуальніша сьогодні. Збройним силам потрібне підкріплення, і це нормальний процес. 

"Звісно, хотілось би мотивувати людей захищати Україну від ворога тільки заохоченням. Проте коли складна ситуація, коли на карту поставлено майбутнє всієї держави та нації — має бути і позитивна, і негативна мотивація. Дуже важливо працювати над репутацією армії, здоровою пропагандою, соціальними програмами. А для тих, хто памʼятає лише про свої права, та зовсім забув про свої обовʼязки — має бути адекватне покарання й відповідне ставлення держави. В той же час, якщо людина приймає правильне рішення — вона має знати, що держава про неї подбає", — вважає Максим Жорін.

Максим Жорін вважає, що для мобілізації потрібна позитивна і негативна мотивація
Скриншот з Telegram/MaksymZhorin

Раніше Максим Жорін заявив, що не кожен в Україні буде воювати. Якщо всі підуть до війська, почнуться проблеми із забепеченням ЗСУ. Також екскомандир "Азову" закликав спецслужби зайнятися блогерами, які зривають мобілізацію.

війна
ЗСУ
військовий призов
полк "Азов"
військовий облік
мобілізація
Максим Жорін

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