Максим Жорін розповів, кого карати під час мобілізаціх, а кого заохочувати

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin

Військовозобов'язаних треба мотивувати служити не тільки заохоченнями. Негативна мотивація теж працює.

Про це у вівторок, 7 травня, написав у своему Telegram заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін.

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Жорін пояснює: він так часто підіймає тему мобілізації, оскільки вона найактуальніша сьогодні. Збройним силам потрібне підкріплення, і це нормальний процес.

"Звісно, хотілось би мотивувати людей захищати Україну від ворога тільки заохоченням. Проте коли складна ситуація, коли на карту поставлено майбутнє всієї держави та нації — має бути і позитивна, і негативна мотивація. Дуже важливо працювати над репутацією армії, здоровою пропагандою, соціальними програмами. А для тих, хто памʼятає лише про свої права, та зовсім забув про свої обовʼязки — має бути адекватне покарання й відповідне ставлення держави. В той же час, якщо людина приймає правильне рішення — вона має знати, що держава про неї подбає", — вважає Максим Жорін.

Скриншот з Telegram/MaksymZhorin

Раніше Максим Жорін заявив, що не кожен в Україні буде воювати. Якщо всі підуть до війська, почнуться проблеми із забепеченням ЗСУ. Також екскомандир "Азову" закликав спецслужби зайнятися блогерами, які зривають мобілізацію.