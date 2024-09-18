Чи треба йти до ТЦК виключеним з військового обліку - оновлення данних

Мобільний застосунок "Резерв+", потрібний виключеним з військового обліку. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Громадяни України, які раніше були виключені з військового обліку, не повинні поновлюватися, оновлювати військово-облікові документи чи проходити військово-лікарську комісію. Єдине, що вони мають зробити, — це встановити "Резерв+" і прослідкувати, щоб програма підтягнула актуальні дані про їхню невійськовозобов’язаність.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Поновлюватися на військовому обліку не потрібно

У процесі оповіщення на вулицях групами від ТЦК деякі виключені з військового обліку громадяни почали отримувати вимогу звернутися до територіального центру комплектування чи навіть пройти військово-лікарську комісію.

"В жодному разі не слід поновлюватися у військовому обліку та походити ВЛК, ви виключені з військового обліку і є невійськовозабов'язаним", — йдеться у відповіді правників на питання такої особи.

Встановити "Резерв+" чи відправити лист до ТЦК

Єдине, що мають зробити виключені з військового обліку, — це прослідкувати, щоб усі їхні дані були внесені до реєстру "Оберіг".

"Встановіть "Резерв +". Якщо ваш електронний військово-обліковий документ буде сформовано, як непридатний з виключенням з військового обліку, то справа вирішена", — підкреслили юристи.

Якщо ж е-ВОД не буде сформований із відповідними даними — треба відправити рекомендованого листа до ТЦК із заявою про необхідність уточнення і виправлення даних.