Коли виключають з військового обліку - причини

Виключення з військового обліку — усі підстави
Громадянин, який був виключений з військового обліку, не може бути відновлений на обліку. Зокрема, і тому, що однією із підстав для виключення з обліку є смерть чи зникнення громадянина.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.
Знятий та виключений з військового обліку
В українському законодавстві є два різні статуси для тих громадян, які є непридатними до військової служби.
Це "знятий" та "виключений" з військового обліку.
Знятого з військового обліку громадянина можна повернути на облік, виключений з обліку законним шляхом не може бути повернутий на військовий облік.
Кого і коли громадян виключають з військового обліку
Юрист Сергій Богун наголосив, що існує чотири причини виключення громадянина з військового обліку.
Це відбувається, коли громадянин:
- помер, зник безвісти чи був визнаний померлим;
- припинив громадянство України;
- визнаний непридатним до військової служби за станом здоров’я;
- досяг граничного віку перебування в запасі.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має стати на військовий облік у квітні 2025 року.
Додамо, ми повідомляли про те, хто з українців ставатиме на військовий облік автоматично.
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