Коли виключають з військового обліку - причини

Громадянин на військовому обліку. Фото: zn.ua

Громадянин, який був виключений з військового обліку, не може бути відновлений на обліку. Зокрема, і тому, що однією із підстав для виключення з обліку є смерть чи зникнення громадянина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Знятий та виключений з військового обліку

В українському законодавстві є два різні статуси для тих громадян, які є непридатними до військової служби.

Це "знятий" та "виключений" з військового обліку.

Знятого з військового обліку громадянина можна повернути на облік, виключений з обліку законним шляхом не може бути повернутий на військовий облік.

Кого і коли громадян виключають з військового обліку

Юрист Сергій Богун наголосив, що існує чотири причини виключення громадянина з військового обліку.

Це відбувається, коли громадянин:

помер, зник безвісти чи був визнаний померлим;

припинив громадянство України;

визнаний непридатним до військової служби за станом здоров’я;

досяг граничного віку перебування в запасі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має стати на військовий облік у квітні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з українців ставатиме на військовий облік автоматично.