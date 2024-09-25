Мобилизация - повестка исключенному из учета, что делать или законо

Вручение повестки работником ТЦК Фото: volyn24

Сотрудники ТЦК не имеют права посылать повестки гражданам, исключенным с воинского учета. Если же это произошло, гражданин имеет право обжаловать повестку в судебном порядке.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Повестка для исключенного с воинского учета

К юристам обратился с просьбой о помощи гражданин, которого в 2024 году исключили с воинского учета (по судимости), но через некоторое время ему поступила повестка из территориального центра комплектования.

Гражданин поинтересовался, являются ли такие действия ТЦК законными, должен ли он выполнять предписание, указанное в повестке.

Что делать гражданину, как обжаловать действия ТЦК

"Если у Вас есть отметка в военно-учетном документе о Вашем исключении с воинского учета, то действия ТЦК незаконны", — пояснил Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию.

Юрист добавил, что именно сотрудники ТЦК должны были внести информацию о гражданине в Единый реестр.

"Вы можете оспорить действия ТЦК в судебном порядке", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, что мы ранее писали, могут ли исключены с воинского учета возобновиться на учете.

Добавим, что граждане Украины, ранее исключенные с воинского учета, не должны возобновляться, обновлять военно-учетные документы или проходить военно-врачебную комиссию. Единственное, что они должны сделать — это установить "Резерв+" и проследить, чтобы программа подтянула актуальные данные об их невоеннообязанности.