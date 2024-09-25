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Виключеному з обліку прийшла повістка — хто винен і що робити

25 вересня 2024 01:03
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація - повістка виключеному з обліку, що робити чи законо це
Вручення повістки працівником ТЦК. Фото: volyn24
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Співробітники ТЦК не мають права надсилати повістки громадянам, виключеним з військового обліку. Якщо ж таке сталося, громадянин має право оскаржити повістку у судовому порядку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся з проханням про допомогу громадянин, якого 2024 року виключили з військового обліку (через судимість), але через деякий час йому надійшла повістка з територіального центру комплектування.

Громадянин поцікавився, чи є такі дії ТЦК законними, чи має він виконувати припис, вказаний у повістці.

Що робити громадянину, як оскаржити дії ТЦК

"Якщо Ви маєте відмітку у військово-обліковому документі про Ваше виключення з військового обліку, то дії ТЦК незаконні", — пояснив Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію.

Юрист додав, що саме співробітники ТЦК мали внести інформацію про громадянина у Єдиний реєстр.

"Ви можете оскаржити дії ТЦК у судовому порядку", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, що ми раніше писали, чи можуть виключені з військового обліку поновитися на обліку.

Додамо, що громадяни України, які раніше були виключені з військового обліку, не повинні поновлюватися, оновлювати військово-облікові документи чи проходити військово-лікарську комісію. Єдине, що вони мають зробити, — це встановити "Резерв+" і прослідкувати, щоб програма підтягнула актуальні дані про їхню невійськовозобов’язаність.

військовий облік мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

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