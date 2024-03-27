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Выполняют боевые задания и оберегают небо — в ТЦК раскрыли масштабы своей работы

27 марта 2024 14:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Выполняют боевые задания и оберегают небо — в ТЦК раскрыли масштабы своей работы
Украинские военнослужащие. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки за последние несколько месяцев привела к целому ряду скандальных ситуаций, негативно отразившихся на общественном мнении в Украине. С другой стороны, война продолжается и мобилизация должна продолжаться, чтобы противодействовать российским захватчикам.

Чтобы украинцы получше понимали специфику работы этих учреждений, пресс-служба Полтавского ТЦК и СП обнародовала важную информацию.

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Что следует знать о ТЦК и СП

Работники полтавского ТЦК обнародовали интересные 8 фактов, которые стоит знать:

  • ТЦК и СП являются составной частью Вооруженных сил Украины;
  • В ТЦК переходят воины, которые по состоянию здоровья не могут исполнять обязанности в боевых подразделениях;
  • Военнослужащие ТЦК переводятся в боевые подразделения;
  • Военнослужащие ТЦК в составе сводных подразделений выполняют боевые задания;
  • Военнослужащие ТЦК выполняют задачи ПВО на территории области в составе мобильных огневых групп;
  • В составе ТЦК есть военнослужащие и работники (граждане). Работники не имеют формы и оружия, а военнослужащие имеют.
  • ТЦК и СП призывают граждан по мобилизации и по контракту для разных подразделений Сил обороны, но направляют в учебные центры.
  • ТЦК и СП — не единственный способ попасть в армию. Можно обращаться напрямую в воинские части или в рекрутинговые центры.
ТЦК
Пост Полтавского ТЦК і СП. Фото: скриншот

Раньше мы рассказывали, сколько работников ТЦК участвовали в боевых действиях.

Напомним, что введены новые правила поведения работников ТЦК и СП при вручении повесток.

война
ВСУ
Украина
ПВО
мобилизация
ТЦК и СП

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