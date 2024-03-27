Выполняют боевые задания и оберегают небо — в ТЦК раскрыли масштабы своей работы
Деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки за последние несколько месяцев привела к целому ряду скандальных ситуаций, негативно отразившихся на общественном мнении в Украине. С другой стороны, война продолжается и мобилизация должна продолжаться, чтобы противодействовать российским захватчикам.
Чтобы украинцы получше понимали специфику работы этих учреждений, пресс-служба Полтавского ТЦК и СП обнародовала важную информацию.
Что следует знать о ТЦК и СП
Работники полтавского ТЦК обнародовали интересные 8 фактов, которые стоит знать:
- ТЦК и СП являются составной частью Вооруженных сил Украины;
- В ТЦК переходят воины, которые по состоянию здоровья не могут исполнять обязанности в боевых подразделениях;
- Военнослужащие ТЦК переводятся в боевые подразделения;
- Военнослужащие ТЦК в составе сводных подразделений выполняют боевые задания;
- Военнослужащие ТЦК выполняют задачи ПВО на территории области в составе мобильных огневых групп;
- В составе ТЦК есть военнослужащие и работники (граждане). Работники не имеют формы и оружия, а военнослужащие имеют.
- ТЦК и СП призывают граждан по мобилизации и по контракту для разных подразделений Сил обороны, но направляют в учебные центры.
- ТЦК и СП — не единственный способ попасть в армию. Можно обращаться напрямую в воинские части или в рекрутинговые центры.
Раньше мы рассказывали, сколько работников ТЦК участвовали в боевых действиях.
Напомним, что введены новые правила поведения работников ТЦК и СП при вручении повесток.
Читайте Новини.LIVE!