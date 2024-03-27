Виконують бойові завдання і оберігають небо — у ТЦК розкрили масштаби своєї роботи

Українські військовослужбовці. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за останні кілька місяців призвела до цілої низки скандальних ситуацій, які негативно позначилися на суспільність думці в Україні. З іншого боку — війна триває і мобілізація має продовжуватися, щоб протидіяти російським загарбникам.

Щоб українці трохи краще розуміли специфіку роботи цих установ, пресслужба Полтавського ТЦК та СП оприлюднила важливу інформацію.

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Що варто знати про ТЦК та СП

Працівники полтавського ТЦК оприлюднили цікавих 8 фактів, які варто знати:

ТЦК та СП є складовою частиною Збройних Сил України;

До ТЦК переходять воїни, які за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки у бойових підрозділах;

Військовослужбовці ТЦК переводяться до бойових підрозділів;

Військовослужбовці ТЦК у складі зведених підрозділів виконують бойові завдання;

Військовослужбовці ТЦК виконують завдання ППО на території області у складі мобільних вогневих груп;

У складі ТЦК є військовослужбовці і працівники (цивільні громадяни). Працівники не мають форми і зброї, а військовослужбовці — мають.

ТЦК та СП призивають громадян за мобілізацією і за контрактом для різних підрозділів Сил оборони, але направляють до навчальних центрів.

ТЦК та СП не єдиний спосіб потрапити до війська. Можна звертатися напряму до військових частин або до рекрутингових центрів.

Пост Полтавського ТЦК та СП. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, скільки працівників ТЦК брали участь у бойових діях.

Нагадуємо, що запроваджено нові правила поведінки працівників ТЦК та СП під час вручення повісток.