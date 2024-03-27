Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Виконують бойові завдання і оберігають небо — у ТЦК розкрили масштаби своєї роботи arrow

Виконують бойові завдання і оберігають небо — у ТЦК розкрили масштаби своєї роботи

27 березня 2024 14:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Виконують бойові завдання і оберігають небо — у ТЦК розкрили масштаби своєї роботи
Українські військовослужбовці. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за останні кілька місяців призвела до цілої низки скандальних ситуацій, які негативно позначилися на суспільність думці в Україні. З іншого боку — війна триває і мобілізація має продовжуватися, щоб протидіяти російським загарбникам.

Щоб українці трохи краще розуміли специфіку роботи цих установ, пресслужба Полтавського ТЦК та СП оприлюднила важливу інформацію.

Читайте також:

Що варто знати про ТЦК та СП

Працівники полтавського ТЦК оприлюднили цікавих 8 фактів, які варто знати:

  • ТЦК та СП є складовою частиною Збройних Сил України;
  • До ТЦК переходять воїни, які за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки у бойових підрозділах;
  • Військовослужбовці ТЦК переводяться до бойових підрозділів;
  • Військовослужбовці ТЦК у складі зведених підрозділів виконують бойові завдання;
  • Військовослужбовці ТЦК виконують завдання ППО на території області у складі мобільних вогневих груп;
  • У складі ТЦК є військовослужбовці і працівники (цивільні громадяни). Працівники не мають форми і зброї, а військовослужбовці — мають.
  • ТЦК та СП призивають громадян за мобілізацією і за контрактом для різних підрозділів Сил оборони, але направляють до навчальних центрів.
  • ТЦК та СП не єдиний спосіб потрапити до війська. Можна звертатися напряму до військових частин або до рекрутингових центрів.
null
Пост Полтавського ТЦК та СП. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, скільки працівників ТЦК брали участь у бойових діях.

Нагадуємо, що запроваджено нові правила поведінки працівників ТЦК та СП під час вручення повісток.

війна
ЗСУ
Україна
ППО
мобілізація
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом