"Свободные" парни в военной форме — Ярош рассказал о недостатках мобилизации

Украинский общественно-политический деятель и командующий "Украинской добровольческой армией" Дмитрий Ярош. Фото: скриншот

Украинский общественно-политический деятель и командующий "Украинской добровольческой армией" Дмитрий Ярош заявил, что нужно наравне с мобилизацией навести порядок среди Вооруженных сил Украины. По его словам, сейчас в армии немало "свободных" мужчин в военной форме.

Об этом Дмитрий Ярош рассказал в интервью LB Live.

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"Если ты выезжаешь условно на вторую линию обороны, там столько "праздно шатающихся" парней в военной форме, которые не вовлечены в активные действия... Здесь, собственно, нужно работать с командирами, командирами бригад в частности, чтобы такого не было", — рассказал Ярош.

По его мнению, несправедливо, когда одни военнослужащие длительное время на передовой без ротации, а другие получают жалованье из госбюджета и ничего не делают.

Военный заявил, что мобилизация должна быть массовой, а не точечной "по тем военно-учетным специальностям, которые реально необходимы".

Ярош добавил, что в тылу важно активно проводить разъяснительную работу и рассказывать людям, какие последствия их ждут, если они не пойдут в армию.

Напомним, что Дмитрий Ярош также прокомментировал мобилизацию женщин. По его словам, в Украине сейчас достаточно мужчин, чтобы воевать на фронте. Женщины должны заниматься другими не менее важными делами.