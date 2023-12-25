"Свободные" парни в военной форме — Ярош рассказал о недостатках мобилизации
Украинский общественно-политический деятель и командующий "Украинской добровольческой армией" Дмитрий Ярош заявил, что нужно наравне с мобилизацией навести порядок среди Вооруженных сил Украины. По его словам, сейчас в армии немало "свободных" мужчин в военной форме.
Об этом Дмитрий Ярош рассказал в интервью LB Live.
Ярош о проблемах на фронте и в тылу
"Если ты выезжаешь условно на вторую линию обороны, там столько "праздно шатающихся" парней в военной форме, которые не вовлечены в активные действия... Здесь, собственно, нужно работать с командирами, командирами бригад в частности, чтобы такого не было", — рассказал Ярош.
По его мнению, несправедливо, когда одни военнослужащие длительное время на передовой без ротации, а другие получают жалованье из госбюджета и ничего не делают.
Военный заявил, что мобилизация должна быть массовой, а не точечной "по тем военно-учетным специальностям, которые реально необходимы".
Ярош добавил, что в тылу важно активно проводить разъяснительную работу и рассказывать людям, какие последствия их ждут, если они не пойдут в армию.
Напомним, что Дмитрий Ярош также прокомментировал мобилизацию женщин. По его словам, в Украине сейчас достаточно мужчин, чтобы воевать на фронте. Женщины должны заниматься другими не менее важными делами.
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