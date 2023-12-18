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Ярош описав своє бачення мобілізації жінок в Україні

18 грудня 2023 13:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ярош описав своє бачення мобілізації жінок в Україні
Військовослужбовець Дмитро Ярош. Фото: скриншот з відео LB live
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні зараз є достатньо чоловіків, щоб воювати на фронті. Жінки повинні займатися іншими не менш важливими справами.

Про це в інтерв'ю LB live повідомив військовослужбовець Дмитро Ярош.

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За словами Яроша, жінки не повинні перебувати на передовій, хоча вони своїми вміннями не поступаються чоловікам, але "в нас достатньо чоловіків, щоб воювати". Військовий додав, що правильно, коли жінки стоять на блокпостах для перевірки громадян. Таким чином, вони звільняють деяких чоловіків і вони можуть йти на війну.

"Сьогодні проїжджав блокпости по Україні, дівчата поліцейські стоять на блокпостах, це нормально, вони допомагають і звільняють хлопців, мені здається так вона набагато більше користі принесе", — вказав Ярош.

Як сказав військовий, медичних працівників це не стосується.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла про деякі подробиці стосовно законопроєкту про зміни до мобілізації. Вона відповіла, який буде призовний вік для жінок.

Додамо, у Верховній Раді навряд чи повернуться до обговорення теми про мобілізацію жінок, оскільки це "непопулярна історія". Водночас у відомстві підтримують такий крок, зважаючи, до прикладу, на нестачу медиків у війську

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