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"Вільні" хлопці у військовій формі — Ярош розповів про недоліки мобілізації

25 грудня 2023 05:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Вільні" хлопці у військовій формі — Ярош розповів про недоліки мобілізації
Український громадсько-політичний діяч та командувач "Української добровольчої армії" Дмитро Ярош. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Український громадсько-політичний діяч та командувач "Української добровольчої армії" Дмитро Ярош заявив, що потрібно на рівні з мобілізацією навести лад серед Збройних сил України. За його словами, зараз в армії є чимало "вільних" чоловіків у військовій формі.

Про це Дмитро Ярош розповів в інтерв’ю LB live.

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"Якщо ти виїжджаєш умовно на другу лінію оборони, там стільки "праздно шатающихся" хлопців у військовій формі, які не залучені до активних дій... Тут, власне, треба працювати з командирами, командирами бригад зокрема, щоб такого не було", — розповів Ярош.

На його думку, несправедливо, коли одні військовослужбовці тривалий час на передовій без ротації, а інші отримують платню з держбюджету й нічого не роблять.

Військовий заявив, що мобілізація має бути масовою, а не точковою "за тими військово-обліковими спеціальностями, які реально необхідні".

Ярош додав, що в тилу важливо активно проводити роз'яснювальну роботу і розповідати людям, які наслідки їх чекають, якщо вони не підуть до армії.

Нагадаємо, що Дмитро Ярош також прокоментував мобілізацію жінок. За його словами, в Україні зараз є достатньо чоловіків, щоб воювати на фронті. Жінки повинні займатися іншими не менш важливими справами.

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