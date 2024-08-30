Компенсация родственникам погибших военных 2024 – кто имеет право на компенсацию и необходимые документы

Похороны военнослужащего. Фото: Тернопольская епархия ПЦУ

Законом установлена единовременная компенсация, которая выплачивается близким родственникам погибшего на войне военнослужащего. Это касается, в частности, детей военного, причем как не достигшим 18-летнего возраста, так и совершеннолетним.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Согласно действующему законодательству, государство должно выплатить компенсацию близким родственникам погибших на войне военнослужащих ВСУ.

Это касается и тех военных, которые были признаны пропавшими без вести.

Кто из детей имеет право на компенсацию

В список близких родственников, имеющих право на долю компенсации, включены, в частности, дети погибших военнослужащих — включая тех, которые родились уже после смерти военного, были усыновлены или даже теми, в отношении которых военный был при жизни лишен родительских прав.

Закон не разделяет несовершеннолетних и совершеннолетних детей. Так что даже те дети погибшего военнослужащего, которым уже исполнилось 18 лет, имеют право на свою долю компенсации.