Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Виплати повнолітнім дітям за загиблого батька — хто має право на компенсацію arrow

Виплати повнолітнім дітям за загиблого батька — хто має право на компенсацію

30 серпня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Компенсація родичам загиблих військових 2024 - хто має право на компенсацію та необхідні документи
Похорон військовослужбовця. Фото: Тернопільська єпархія ПЦУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Законом встановлена одноразова компенсація, яка виплачується близьким родичам загиблого на війні військовослужбовця. Це стосується, зокрема, дітей військового, причому як тим, хто не досяг 18-річного віку, так і повнолітнім.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Компенсація родичам загиблого

Згідно із чинним законодавством, держава має виплатити компенсацію близьким родичам загиблих на війні військовослужбовців ЗСУ.

Це стосується і тих військових, які були визнані зниклими безвісти.

Хто з дітей має право на компенсацію

До списку близьких родичів, які мають право на частку компенсації, включено, зокрема, дітей загиблих військовослужбовців — включно із тими, які народилися уже після смерті військового, були усиновлені чи навіть тими, щодо яких військового було за життя позбавлено батьківських прав.

При цьому закон не розділяє неповнолітніх та повнолітніх дітей. Тож навіть ті діти загиблого військовослужбовця, яким уже виповнилося 18 років, мають право на свою частку компенсації.

Також важливі новини дня по темі:

ЗСУ діти компенсація військовослужбовці загиблі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Жителька Тернопільщини працювала адміністраторкою в нелегальному казино — як її покарав суд

01:04 Мобілізація в Україні — чи можливо аспіранту виїхати за кордон під час війни

Термінова новина

01:00 Чергова нічна атака "Шахедів" — які області України в небезпеці

00:55 Боррель заявив, що багато держав ЄС підтримали операцію ЗСУ у Курській області РФ

00:50 Росіяни штурмують на Покровському напрямку, за добу було 40 атак, — Генштаб ЗСУ

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

00:30 Виплати повнолітнім дітям за загиблого батька — хто має право на компенсацію

00:27 Комаров та Пойда принесли Україні ще дві медалі в плаванні на Паралімпіаді-2024

00:06 Голова МАГАТЕ збирається відвідати Київ та Запорізьку АЕС — коли саме

29 серпня 2024

23:56 Феноменальна гра Циганкова принесла Жироні розгромну перемогу над Осасуною

23:53 Силоміць затягнув чоловіка у військове авто — як суд покарав працівника ТЦК

01:32 Жителька Тернопільщини працювала адміністраторкою в нелегальному казино — як її покарав суд

01:04 Мобілізація в Україні — чи можливо аспіранту виїхати за кордон під час війни

Термінова новина

01:00 Чергова нічна атака "Шахедів" — які області України в небезпеці

00:55 Боррель заявив, що багато держав ЄС підтримали операцію ЗСУ у Курській області РФ

00:50 Росіяни штурмують на Покровському напрямку, за добу було 40 атак, — Генштаб ЗСУ

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

00:30 Виплати повнолітнім дітям за загиблого батька — хто має право на компенсацію

00:27 Комаров та Пойда принесли Україні ще дві медалі в плаванні на Паралімпіаді-2024

00:06 Голова МАГАТЕ збирається відвідати Київ та Запорізьку АЕС — коли саме

29 серпня 2024

23:56 Феноменальна гра Циганкова принесла Жироні розгромну перемогу над Осасуною

23:53 Силоміць затягнув чоловіка у військове авто — як суд покарав працівника ТЦК

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

Text

22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

Text
Ексклюзив

18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

Text

18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Text

14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

Text

13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:56 Нардеп назвав кількість українців, які готові з-за кордону повернутися додому

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку