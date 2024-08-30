Компенсація родичам загиблих військових 2024 - хто має право на компенсацію та необхідні документи

Похорон військовослужбовця. Фото: Тернопільська єпархія ПЦУ

Законом встановлена одноразова компенсація, яка виплачується близьким родичам загиблого на війні військовослужбовця. Це стосується, зокрема, дітей військового, причому як тим, хто не досяг 18-річного віку, так і повнолітнім.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Компенсація родичам загиблого

Згідно із чинним законодавством, держава має виплатити компенсацію близьким родичам загиблих на війні військовослужбовців ЗСУ.

Це стосується і тих військових, які були визнані зниклими безвісти.

Хто з дітей має право на компенсацію

До списку близьких родичів, які мають право на частку компенсації, включено, зокрема, дітей загиблих військовослужбовців — включно із тими, які народилися уже після смерті військового, були усиновлені чи навіть тими, щодо яких військового було за життя позбавлено батьківських прав.

При цьому закон не розділяє неповнолітніх та повнолітніх дітей. Тож навіть ті діти загиблого військовослужбовця, яким уже виповнилося 18 років, мають право на свою частку компенсації.