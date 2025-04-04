Свидетель Иеговы отказался от мобилизации — какое наказание избрал для него суд

Мужчина молится. Фото иллюстративное: adventist.kiev.ua

Во Львове мужчина получил повестку, однако не явился в пункт сбора. Такой поступок фигурант объяснил тем, что не может служить из-за религиозных убеждений.

Об этом говорится в приговоре, который Железнодорожный районный суд города Львова вынес 1 апреля.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант обновил свои военно-учетные данные и прошел ВВК, которая признала его пригодным к военной службе. В июне 2024 года он должен был отправиться в воинскую часть, однако отказался получать повестку и в указанную дату в пункт сбора не явился.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый не признал свою вину. Мужчина объяснил, что является крещеным служителем религиозного объединения Свидетелей Иеговы, поэтому не может воевать. Работники ТЦК и СП предлагали ему работу с документами и на кухне, однако такое предложение верующий также отклонил, заявив, что его религия несовместима с любой военной службой и ношением военной формы.

Нарушителя признали виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины). За совершенное он должен провести три года за решеткой. Правда, в течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Закарпатской области мужчина избил пограничника. Личной неприязни к охраннику госграницы военнообязанный не имел, но решил совершить нападение, чтобы беспрепятственно сбежать за пределы Украины.

Также мы сообщали, что в Полтавской области мужчина проигнорировал повестку, согласно которой должен был явиться в пункт сбора для отправки в воинскую часть. Нарушителя приговорили к лишению свободы.