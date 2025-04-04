Свідок Єгови відмовився від мобілізації — яке покарання обрав для нього суд

Чоловік молиться. Фото ілюстративне: adventist.kiev.ua

У Львові чоловік отримав повістку, однак не з'явився до пункту збору. Такий вчинок фігурант пояснив тим, що не може служити через релігійні переконання.

Про це йдеться в вироку, який Залізничний районний суд міста Львова ухвалив 1 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант оновив свої військово-облікові дані та пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. У червні 2024 року він мав відправитися до військової частини, однак відмовився отримувати повістку й у зазначену дату до пункту збору не з'явився.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений не визнав свою провину. Чоловік пояснив, що є охрещеним служителем релігійного об'єднання Свідків Єгови, тому не може воювати. Працівники ТЦК та СП пропонували йому роботу з документами та на кухні, однак таку пропозицію вірянин також відхилив, заявивши, що його релігія несумісна з будь-якою військовою службою та насінням військової форми.

Порушника визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України). За вчинене він має провести три роки за ґратами. Щоправда, упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо в Закарпатській області чоловік побив прикордонника. Особистої неприязні до охоронця держрубежів військовозобов'язаний не мав, але вирішив скоїти напад, що безперешкодно втекти за межі України.

Також ми повідомляли, що в Полтавській області чоловік проігнорував повістку, згідно з якою мав з'явитися до пункту збору для відправлення до військової частини. Порушника засудили до позбавлення волі.