Отсрочка родственникам погибших - подпадает ли отчим под отсрочку

Похороны погибшего на войне военнослужащего. Фото: Depositphotos

Родственники военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время войны, имеют право на отсрочку от мобилизации. Но отчим не входит в число близких родственников, поэтому не может оформить отсрочку от призыва, если у его жены на войне погиб сын или дочь.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка родственникам погибших

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период, в частности во время действия военного положения.

Так, речь идет о близких родственниках погибших на войне военнослужащих, в частности детях или родителях.

Кто не подпадает под отсрочку

К юристам обратился с вопросом военнообязанный поинтересовавшийся гражданин — имеет ли право на отсрочку от мобилизации отчим погибшего военнослужащего.

Юрий Айвазян подчеркнул, что отчим не входит в список категорий близких родственников, которым по закону предоставляется такое право.

Он подчеркнул, что близкими родственниками, которые могут оформить отсрочку в такой ситуации, являются муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра погибшего (погибшей).

Напомним, что согласно действующему законодательству семья военнослужащего, погибшего во время полномасштабной войны в Украине, имеет право на получение единовременной денежной компенсации от государства. Сумма такой выплаты составляет 15 млн грн.

Добавим, мы писали о том, кто может претендовать на государственные выплаты родственникам погибшего военнослужащего.