Вчителі мають право на відстрочку від мобілізації

Вчитель веде урок у школі. Фото: Нова українська школа

В Україні під час воєнного стану частина працівників освітньої сфери отримує право на відстрочку від мобілізації, але це право мають не всі. Закон чітко регламентує, хто саме з працівників освітньої сфери може скористатися цією можливістю.

Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", підписаний 18 травня 2024 року.

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Відстрочка для освітян

Відстрочка від мобілізації надається лише тим, хто займається науково-педагогічною діяльністю в закладах вищої та фахової передвищої освіти та має науковий ступінь.

До цієї категорії також належать вчителі середніх шкіл, професійно-технічних закладів. Втім, це можливо лише якщо їхнє навантаження становить не менше 0,75 ставки.

Якщо вчитель працює на менше ніж 0,75 ставки або за сумісництвом, він може бути призваний до лав Збройних сил України. Проте для тих, кого мобілізували, закон гарантує збереження робочого місця і посади.

Окрім того, роботодавець не має права звільнити мобілізованого освітянина. Після демобілізації такий працівник зможе повернутися до викладацької діяльності на тому ж місці.

Проте закон не зобов’язує роботодавця виплачувати мобілізованому працівнику зарплату під час його служби. Продовжувати виплати керівництво може хіба на добровільній основі.

Кого з освітян можуть мобілізувати

Наразі не усі співробітники освітніх закладів мають право на відстрочку. Лаборанти, методисти, бібліотекарі та інші працівники, не підпада під дію закону про відстрочку.

Тож, якщо освітянин працює на повну ставку і відповідає вказаним критеріям, він може отримати відстрочку.

Проте всі інші категорії освітян, зокрема технічний персонал або вчителі, які мають менше навантаження, можуть бути мобілізовані на загальних підставах.

Раніше ми писали, хто отримає відстрочку від мобілізації у вересні.

Нагадаємо, ми розповідали, чи можуть отримати відстрочку аспіранти, які навчаються у закордонному виші.