Відстрочка родичам загиблих - чи підпадає вітчим під відстрочку

Похорон загиблого на війні військовослужбовця. Фото: Depositphotos

Родичі військовослужбовців, які загинули чи зникли безвісти під час війни, мають право на відстрочку від мобілізації. Та вітчим не входить до близьких родичів, тому не може оформити відстрочку від призову, якщо у його дружини на війні загинули син чи донька.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка родичам загиблих

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації в особливий період, зокрема під час дії воєнного стану.

Так, йдеться про близьких родичів загиблих на війні військовослужбовців, зокрема дітей чи батьків.

Хто не підпадає під відстрочку

До юристів звернувся із питанням військовозобов’язаний громадянин, який поцікавився, чи має право на відстрочку від мобілізації вітчим загиблого військовослужбовця.

Юрій Айвазян наголосив, що вітчим не входить до списку категорій близьких родичів, яким, згідно із законом, надається таке право.

Він підкреслив, що близькими родичами, які можуть оформити відстрочку в такій ситуації, є чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра загиблого (загиблої).

Нагадаємо, що, згідно з чинним законодавством, родина військовослужбовця, який загинув під час повномасштабної війни в Україні, має право на отримання одноразової грошової компенсації від держави. Сума такої виплати становить 15 млн грн.

Додамо, ми писали про те, хто саме може претендувати на державні виплати родичам загиблого військовослужбовця.