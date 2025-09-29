Как происходит мобилизация женщин в Украине - что известно

Мобилизация в Украине — как призывают женщин
В Украине согласно действующему законодательству мобилизация женщин происходит добровольно. Однако некоторые гражданки Украины обязаны становиться на воинский учет.
Как мобилизуют женщин в Украине
Уже на этой неделе начнется второй месяц осени, однако с 1 октября никаких изменений в законодательстве не планируется. Таким образом, сейчас на воинский учет должны становиться только некоторые женщины. Среди них:
- все врачи;
- медсестры:
- фармацевты;
- стоматологи.
Кроме того, на воинском учете будут все, кто учится на военной сфере.
Также стоит заметить, что медики должны проходить ВВК и информировать ТЦК в случае изменения данных.
Также, как известно, женщины имеют право служить в ВСУ на равных условиях с мужчинами. Они могут занимать должности как в тыловых подразделениях, так и на передовой - от работы бухгалтера или делопроизводителя до выполнения обязанностей боевого медика, юриста, психолога, аэроразведчицы, оператора беспилотников или стрелка.
