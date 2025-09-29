Видео
Мобилизация в Украине — как призывают женщин

Мобилизация в Украине — как призывают женщин

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 01:30
Как происходит мобилизация женщин в Украине - что известно
Женщины в ВСУ. Иллюстративное фото: Офис президента

В Украине согласно действующему законодательству мобилизация женщин происходит добровольно. Однако некоторые гражданки Украины обязаны становиться на воинский учет. 

Об этом сообщает издание "24 Канал".

Читайте также:

Как мобилизуют женщин в Украине

Уже на этой неделе начнется второй месяц осени, однако с 1 октября никаких изменений в законодательстве не планируется. Таким образом, сейчас на воинский учет должны становиться только некоторые женщины. Среди них:

  • все врачи;
  • медсестры:
  • фармацевты;
  • стоматологи.

Кроме того, на воинском учете будут все, кто учится на военной сфере.

Также стоит заметить, что медики должны проходить ВВК и информировать ТЦК в случае изменения данных.

Также, как известно, женщины имеют право служить в ВСУ на равных условиях с мужчинами. Они могут занимать должности как в тыловых подразделениях, так и на передовой - от работы бухгалтера или делопроизводителя до выполнения обязанностей боевого медика, юриста, психолога, аэроразведчицы, оператора беспилотников или стрелка.

Напомним, недавно мы писали, что украинцев в возрасте от 25 до 60 лет автоматически поставят на воинский учет.

Также мы писали, кто избежит призыва в ВСУ осенью.

ВСУ женщины армия военный учет мобилизация война в Украине
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
