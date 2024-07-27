Военный учет за границей - что делать выехавшим из Украины до 18 лет

Граждане Украины в очереди под консульством Польши. Фото: Shchodennyk

Гражданин Украины должен состоять на военном учете, даже если он уехал за границу еще в детском возрасте. Без постановления на военный учет он может лишиться права на ряд консульских услуг.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Граждане Украины должны состоять на военном учете, даже если они находятся за пределами государства, уехав из Украины еще несовершеннолетним ребенком.

"Находясь за кодоном, Вы можете, и должны были это сделать еще до 18.06.2024 года, стать на военный учет через дипломатическое учреждение", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Консульские услуги без военного учета невозможны

Отсутствие же военного учета может обернуться проблемами с получением услуг в консульстве.

"Получить консульские услуги для Вас будет возможно только при наличии Ваших данных в реестре призывников, военнообязанных и резервистов", — пояснил юрист.

Он добавил, что такому гражданину в любом случае придется стать на учет в территориальном центре комплектования.

Напомним, если военнообязанный гражданин игнорирует требования закона об обновлении военно-учетных данных или повестки, ТЦК обращается в полицию. Если полиция не может доставить такого гражданина, тогда ТЦК подает заявление в суд об ограничении управления транспортным средством.

Добавим, что военнообязанные граждане могут встать на военный учет по месту жительства. Для этого они должны уведомить ТЦК по месту предварительной регистрации о взятии на учет заказным письмом.