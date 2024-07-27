Військовий облік за кордоном - що робити тим, хто виїхав з України до 18 років

Громадяни України у черзі під консульством у Польщі. Фото: Shchodennyk

Громадянин України має перебувати на військовому обліку, навіть якщо він виїхав за кордон ще у дитячому віці. Без постанови на військовий облік він може втратити право на низку консульських послуг.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Громадяни України мають перебувати на військовому обліку, навіть якщо вони перебувають за межами держави, виїхавши з України ще неповнолітньою дитиною.

"Знаходячись за кодоном Ви можете, і повинні були це зробити ще до 18.06.2024 року, стати на військовий облік через дипломатичну установу", — підкреслив Юрій Айвазян.

Консульські послуги без військового обліку неможливі

Відсутність же військового обліку може обернутися проблемами із отриманням послуг у консульстві.

"Отримати консульські послуги для Вас буде можливим лише за наявності Ваших даних у реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів", — пояснив юрист.

Він додав, такому громадянину в будь-якому випадку доведеться стати на облік у територіальному центрі комплектування.

Нагадаємо, якщо військовозобов’язаний громадянин ігнорує вимоги закону щодо оновлення військово-облікових даних чи повістки, ТЦК звертається до поліції. Якщо ж поліція не може доставити такого громадянина, тоді ТЦК подає заяву до суду щодо обмеження керування транспортним засобом.

Додамо, що військовозобов’язані громадяни можуть стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Для цього вони повинні повідомити ТЦК за місцем попередньої реєстрації про взяття на облік рекомендованим листом.