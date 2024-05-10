Выезд мужчин за границу — кто из военнообязанных имеет на это право и на каких основаниях

Проверка документов при пересечении границы. Фото: ГПСУ

В Украине продлили общую мобилизацию и военное положение еще на 90 дней. Согласно законодательству, в таких условиях существуют определенные ограничения пересечения границы для военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет.

Кто из мужчин может пересекать границу и на каких основаниях — собрано в материале Новини.LIVE.

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Следовательно, никаких проблем с пересечением границы не будут иметь мужчины до 18 лет, а также те, кому уже больше 60-ти.

Что касается конкретно военнообязанных, то право уезжать из Украины имеют:

мужчины, исключенные из военного учета по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью и тяжелыми инфекционными заболеваниями;

мужчины, близкие родственники которых (жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба, родные (полнородные, неполнородные) братья или сестры) погибли или пропали без вести во время проведения АТО, осуществляли мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

мужчины, временно непригодные для военной службы;

мужчина, являющийся отцом трех и более детей;

мужчина, самостоятельно воспитывающий ребенка;

мужчина, сопровождающий ребенка с инвалидностью или лицо, нуждающееся в постоянном уходе;

человек-военный, который едет за границу на лечение;

мужчина, постоянно проживающий за границей.

мужчины, забронированные от военной службы;

мужчины-волонтеры.

Основания для пересечения границы

В то же время следует отметить, что военнообязанные тоже имеют право покидать страну, но для этого должны быть определенные основания. Они могут быть следующими:

по состоянию здоровья

с целью обучения;

несение государственной службы;

по семейным обстоятельствам;

по профессии;

для помощи ВСУ.

Выезд на основании семейных обстоятельств возможен в следующих случаях:

лица, имеющие жену или мужа с инвалидностью и сопровождающие их для выезда за пределы Украины. Здесь обязательно должны быть документы и их нотариально удостоверенные копии, подтверждающие родственные связи, инвалидность;

лица, имеющие одного из родителей или родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких для выезда за пределы Украины. В таких случаях необходимо иметь ряд документов, подтверждающих диагноз, опеку, совместное проживание и соответствующие акты об уходе);

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины. Необходимо иметь документы (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу или документов, подтверждающих инвалидность, и акта установления факта осуществления ухода;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица;

родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы, при наличии свидетельства о его рождении и документов, подтверждающих инвалидность (их нотариально удостоверенных копий). Это распространяется и на бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев, сестер, мачех, отчимов, но необходимо иметь документы, подтверждающие родственные связи;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, и заключении врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию.

Выезд на основании состояния здоровья возможен в следующих случаях:

мужчины, имеющие инвалидность и соответствующие документы, подтверждающие это;

военные, которые едут на реабилитацию или лечение в другую страну.

Выезд на основании помощи ВСУ возможен в следующих случаях:

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.





Выезд на основании профессий возможен в следующих случаях для:

членов экипажей кораблей;

работников железнодорожного транспорта;

авиационного персонала;

водителей транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.

Относительно выезда госслужащих, такие лица должны иметь при себе официально утвержденные решения о служебных командировках.

Напомним, 9 мая в Верховной Раде в целом проголосовали за внесение изменений в законопроект №10379. Речь идет о введении административной ответственности за нарушение правил мобилизации.

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