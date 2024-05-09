Рада підвищила штрафи за ухилення від мобілізації — що змінилося

Військовозобов'язані в пункті призову. Фото ілюстративне: ЖОТЦК та СП

Верховна Рада ухвалила законопроект №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення. Він передбачає збільшення штрафів для ухилянтів.

Про це йдеться у тексті Законопроєкт №10379.

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Нові штрафи за ухилянство

Згідно з новими положеннями, фактично запроваджуються три режими – порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану.

Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення, що стосуються військового обліку, каратимуться штрафами:

у мирний час — від 3 400 до 5 100 гривень;

у воєнний час (або повторне порушення) — від 17 000 до 25 500 гривень.

Відповідно до ст. 210-1, за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачено штраф:

для громадян — від 5 100 до 8 500 гривень;

для посадових та юридичних осіб — від 17 000 до 34 000 гривень.

За ухилення від мобілізації у воєнний час:

для громадян — від 17 000 до 25 500 гривень;

для посадових та юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 гривень.

Нові штрафи набудуть чинності наступного дня після оприлюднення закону та підписання президентом України.

Заочне штрафування

Крім того, передбачено можливість заочного накладання штрафів за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації.

Тепер ТЦК можуть виносити ухвали про штраф без протоколу.

Стаття 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення тепер доповнюється положенням, що протокол за статтями 210 і 210-1 не складається, якщо порушення відбулося в особливий період, або якщо людина не з'явилася в ТЦК без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на порядку денному.

Однак важливо, що військовозобов'язаний має бути належним чином повідомлений про дату, час та місце виклику, і підтвердження про виклик має бути у ТЦК.

Таким чином, якщо людина не оновила свої дані, не повідомила про зміну особистих даних або не з'явилася на порядку денному, Територіально-військовий комісаріат може вирішити накласти штраф без складання протоколу. Водночас у ТЦК мають бути підтверджуючі документи, які саме – у законопроєкт не вказано.

Кримінальна відповідальність за ухилянство

Новий закон розширює можливості поліції щодо адміністративного затримання. Згідно зі статтею 263, яка стосується порушень правил військового обліку та ухилення від мобілізації під час воєнного стану, поліція може затримати особу на строк до трьох годин для складання протоколу.

У випадках, коли потрібно встановити особу або з'ясувати обставини порушення, затримка може тривати до трьох діб.

Згадана стаття також встановлює кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації. Це стосується ситуацій, коли військовозобов'язаний не має права на відстрочку, пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до служби та отримав "бойову повістку", але не з'явився без поважної причини.

Відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України, ухилення від призову на службу під час мобілізації карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Урядова пропозиція включити відмову від проходження військово-лікарської комісії до категорії ухилення від мобілізації, що передбачало б кримінальну відповідальність, не була прийнята на другому читанні профільним комітетом Ради.

Нагадаємо 9 травня у Верховній Раді в цілому проголосували за внесення змін до законопроєкту №10379. Йдеться про запровадження адміністративної відповідальності за порушення правил мобілізації.

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що в Україні з'являться нові правила перетину кордону. Це станеться, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності.