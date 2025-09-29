Выезд мужчин 18-22 лет за границу — это негативно повлияло на рекрутинг

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Разрешение на выезд за границу юношей 18-22 года повлияло на мобилизацию. После этого количество обращений молодежи в центры рекрутинга уменьшилось примерно на 30%.

Об этом сообщил начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкий в эфире Ранок.LIVE 29 сентября.

Как выезд юношей за границу повлиял на рекрутинг

Швыдкий рассказал, что выезд молодежи за границу уменьшил количество обращений в рекрутинговые центры. В то же время он отметил, что многие юноши, которые выехали из Украины, звонят и говорят, что планируют вернуться.

"Люди просто имеют впечатление того, что Европа — хороший мир, хорошая жизнь, но не все так хорошо, как рассказывают. И определенное количество людей будет возвращаться", — отметил начальник отделения рекрутинга 28-й бригады.

Напомним, ранее в ГПСУ назвали, сколько украинцев пересекли границу в этом году. С начала 2025 года наибольший поток фиксировался летом.

В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко ранее сообщал, что выезд мужчин 18-22 лет почти не повлияет на финансовую ситуацию в Украине. По его словам, на этой возрастной категории не держится экономика.