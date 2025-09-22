Выезд юношей в возрасте 18–22 лет за границу — глава Совета резервистов объяснил, как это повлияет на экономику

Парень с чемоданом. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Разрешение 18–22-летним парням выезжать за границу почти не повлияет на финансовую ситуацию в Украине. На этой возрастной категории не держится экономика.

Об этом в эфире День.LIVE 16 сентября заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Почему юноши несущественно влияют на экономику страны

По словам Ивана Тимочко, ребята в возрасте от 18 до 22 лет — это в основном абитуриенты или студенты украинских вузов.

"Возможно, они где-то подрабатывают в свободное от учебы время, но точно на них не формируется экономика Украины... Конечно, работа любого гражданина и уплата налогов с его работы влияют на экономику, но точно не какие-то возрастные категории. Это тоже надо осознавать", — отметил председатель Совета резервистов.

Также он добавил, что перед тем, как получить разрешение на выезд, юноши должны завести военно-учетные документы в соответствующих органах и структурах.

Напомним, ГПСУ не ведет учет граждан в возрасте от 18 до 22 лет, которые выезжают за границу. Сколько молодых людей воспользовались правом покинуть Украину — на данный момент неизвестно.

Также мы сообщали, что граждане в возрасте 60+ могут заключить годовой контракт на военную службу. Сейчас такую процедуру уже официально запустили.