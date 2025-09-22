Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Выезд юношей за границу — как влияет на экономику Украины

Выезд юношей за границу — как влияет на экономику Украины

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 02:24
Выезд юношей в возрасте 18–22 лет за границу — глава Совета резервистов объяснил, как это повлияет на экономику
Парень с чемоданом. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Разрешение 18–22-летним парням выезжать за границу почти не повлияет на финансовую ситуацию в Украине. На этой возрастной категории не держится экономика.

Об этом в эфире День.LIVE 16 сентября заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Реклама
Читайте также:

Почему юноши несущественно влияют на экономику страны

По словам Ивана Тимочко, ребята в возрасте от 18 до 22 лет — это в основном абитуриенты или студенты украинских вузов.

"Возможно, они где-то подрабатывают в свободное от учебы время, но точно на них не формируется экономика Украины... Конечно, работа любого гражданина и уплата налогов с его работы влияют на экономику, но точно не какие-то возрастные категории. Это тоже надо осознавать", — отметил председатель Совета резервистов.

Также он добавил, что перед тем, как получить разрешение на выезд, юноши должны завести военно-учетные документы в соответствующих органах и структурах.

Напомним, ГПСУ не ведет учет граждан в возрасте от 18 до 22 лет, которые выезжают за границу. Сколько молодых людей воспользовались правом покинуть Украину — на данный момент неизвестно.

Также мы сообщали, что граждане в возрасте 60+ могут заключить годовой контракт на военную службу. Сейчас такую процедуру уже официально запустили.

граница заграница военнообязанные выезд за границу юноши
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации