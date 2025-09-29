Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон — це негативно вплинуло на рекрутинг

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Дозвіл на виїзд за кордон юнаків 18-22 роки вплинув на мобілізацію. Після цього кількість звернень молоді до центрів рекрутингу зменшилася приблизно на 30%.

Про це повідомив начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий в ефірі Ранок.LIVE 29 вересня.

Реклама

Читайте також:

Як виїзд юнаків за кордон вплинув на рекрутинг

Швидкий розповів, що виїзд молоді за кордон зменшив кількість звернень до рекрутингових центрів. Водночас він зазначив, що багато юнаків, які виїхали з України, телефонують і говорять, що планують повернутися.

"Люди просто мають враження того, що Європа — гарний світ, гарне життя, але не все так гарно, як розповідають. І певна кількість людей буде повертатися", — наголосив начальник відділення рекрутингу 28-ї бригади.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ назвали, скільки українців перетнули кордон цього року. З початку 2025 року найбільший потік фіксувався влітку.

Водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко раніше повідомляв, що виїзд чоловіків 18-22 років майже не вплине на фінансову ситуацію в Україні. За його словами, на цій віковій категорії не тримається економіка.