Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон — це негативно вплинуло на рекрутинг

Виїзд юнаків за кордон — як це вплинуло на рекрутинг
Дозвіл на виїзд за кордон юнаків 18-22 роки вплинув на мобілізацію. Після цього кількість звернень молоді до центрів рекрутингу зменшилася приблизно на 30%.
Про це повідомив начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий в ефірі Ранок.LIVE 29 вересня.
Як виїзд юнаків за кордон вплинув на рекрутинг
Швидкий розповів, що виїзд молоді за кордон зменшив кількість звернень до рекрутингових центрів. Водночас він зазначив, що багато юнаків, які виїхали з України, телефонують і говорять, що планують повернутися.
"Люди просто мають враження того, що Європа — гарний світ, гарне життя, але не все так гарно, як розповідають. І певна кількість людей буде повертатися", — наголосив начальник відділення рекрутингу 28-ї бригади.
Нагадаємо, раніше у ДПСУ назвали, скільки українців перетнули кордон цього року. З початку 2025 року найбільший потік фіксувався влітку.
Водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко раніше повідомляв, що виїзд чоловіків 18-22 років майже не вплине на фінансову ситуацію в Україні. За його словами, на цій віковій категорії не тримається економіка.
