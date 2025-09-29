Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Пісторіус назвав умову, за якої Німеччина збиватиме дрони РФ
Головна Мобілізація Виїзд юнаків за кордон — як це вплинуло на рекрутинг

Виїзд юнаків за кордон — як це вплинуло на рекрутинг

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 12:52
Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон — це негативно вплинуло на рекрутинг
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Дозвіл на виїзд за кордон юнаків 18-22 роки вплинув на мобілізацію. Після цього кількість звернень молоді до центрів рекрутингу зменшилася приблизно на 30%. 

Про це повідомив начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий в ефірі Ранок.LIVE 29 вересня.

Реклама
Читайте також:

Як виїзд юнаків за кордон вплинув на рекрутинг

Швидкий розповів, що виїзд молоді за кордон зменшив кількість звернень до рекрутингових центрів. Водночас він зазначив, що багато юнаків, які виїхали з України, телефонують і говорять, що планують повернутися. 

"Люди просто мають враження того, що Європа — гарний світ, гарне життя, але не все так гарно, як розповідають. І певна кількість людей буде повертатися", — наголосив  начальник відділення рекрутингу 28-ї бригади.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ назвали, скільки українців перетнули кордон цього року. З початку 2025 року найбільший потік фіксувався влітку. 

Водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко раніше повідомляв, що виїзд чоловіків 18-22 років майже не вплине на фінансову ситуацію в Україні. За його словами, на цій віковій категорії не тримається економіка.

кордон мобілізація війна в Україні Рекрутинг виїзд за кордон юнаки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації