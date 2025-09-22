Відео
Головна Мобілізація Виїзд юнаків за кордон — як впливає на економіку України

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 02:24
Виїзд юнаків віком 18–22 років за кордон — голова Ради резервістів пояснив, як це вплине на економіку
Хлопець із валізою. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Дозвіл 18–22-річним хлопцям виїжджати за кордон майже не вплине на фінансову ситуацію в Україні. На цій віковій категорії не тримається економіка.

Про це в ефірі День.LIVE 16 вересня заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. 

Читайте також:

Чому юнаки несуттєво впливають на економіку країни

За словами Івана Тимочка, хлопці віком від 18 до 22 років — це здебільшого абітурієнти або студенти українських вишів. 

"Можливо, вони десь підробляють у вільний від навчання час, але точно на них не формується економіка України... Звичайно, робота будь-якого громадянина і сплата податків із його роботи впливають на економіку, але точно не якісь вікові категорії. Це теж треба усвідомлювати", — зазначив голова Ради резервістів.

Також він додав, що перед тим, як отримати дозвіл на виїзд, юнаки мають завести військово-облікові документи у відповідних органах і структурах.

Нагадаємо, ДПСУ не веде облік громадян віком від 18 до 22 років, які виїжджають за кордон. Скільки молодиків скористалися правом покинути Україну — наразі невідомо.

Також ми повідомляли, що громадяни віком 60+ можуть укласти річний контракт на військову службу. Наразі таку процедуру вже офіційно запустили. 

кордон закордон військовозобов'язані виїзд за кордон юнаки
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
