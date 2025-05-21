Выезд студента на обучение за границу - как получить разрешение

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Украинец, который учится в иностранном вузе, не имеет права на отсрочку от мобилизации. Поэтому, въехав на территорию Украины, он после достижения 18-летнего возраста, не сможет выехать на учебу за границу.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Студенты украинских вузов имеют право оформления на отсрочку от мобилизации на время всеобщей мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли его 18-летний сын, который учится в Польше, въехать на территорию Украины и выехать потом обратно на учебу.

"Въехать сможет, выехать — нет", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Предоставляется ли отсрочка студенту иностранного вуза

Юрист отметил, что отсрочка от мобилизации предоставляется только тем студентам, которые учатся в украинских учебных заведениях, а не в иностранных.

А без отсрочки, подчеркнул Айвазян, выезд за границу является закрытым.

"Обучение в зарубежном вузе не дает права на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет", — резюмировал адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны студенту на случай встречи с ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, когда студенты могут потерять право на отсрочку от мобилизации.