Выезд студента на обучение за границу - как получить разрешение

Выезд на обучение в иностранный вуз — кому это запрещено
Украинец, который учится в иностранном вузе, не имеет права на отсрочку от мобилизации. Поэтому, въехав на территорию Украины, он после достижения 18-летнего возраста, не сможет выехать на учебу за границу.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Украинский студент за границей
Студенты украинских вузов имеют право оформления на отсрочку от мобилизации на время всеобщей мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли его 18-летний сын, который учится в Польше, въехать на территорию Украины и выехать потом обратно на учебу.
"Въехать сможет, выехать — нет", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Предоставляется ли отсрочка студенту иностранного вуза
Юрист отметил, что отсрочка от мобилизации предоставляется только тем студентам, которые учатся в украинских учебных заведениях, а не в иностранных.
А без отсрочки, подчеркнул Айвазян, выезд за границу является закрытым.
"Обучение в зарубежном вузе не дает права на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет", — резюмировал адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны студенту на случай встречи с ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, когда студенты могут потерять право на отсрочку от мобилизации.
Читайте Новини.LIVE!