Отсрочка для ученых, могут ли они выезжать за пределы Украины

Выезд ученых за границу в особый период — что говорит закон
Украинские учителя, преподаватели и учёные имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Но при этом выезжать за пределы Украины им все равно запрещено, как всем остальным военнообязанным гражданам.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Отсрочка для ученых есть
Часть украинских военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период после объявления призыва в особый период.
Согласно нормам законодательства, право на отсрочку предоставляется учителям, преподавателям и ученым.
Уезжать за пределы Украины невозможно
Впрочем, право на отсрочку для ученых и преподавателей не означает, что на них не распространяются другие ограничения, имеющие место во время военного положения.
Так, отвечая на вопрос гражданина, имеет ли право ученый с отсрочкой от мобилизации, выехать за пределы Украины во время войны, юрист Сергей Богун отметил: "Такого права у этих граждан нет".
Напомним, что украинские учёные имеют право на отсрочку от мобилизации даже в ситуации, когда они работают в научных учреждениях за границей. Для оформления отсрочки они должны предоставить соответствующие документы, переведенные на украинский язык и нотариально заверенные.
Добавим, что отсрочку, согласно новому закону, не получат и соответственно могут быть мобилизованы научные и научно-педагогические работники без научной степени и педагогические работники вузов и колледжей, которые работают менее чем на 0,75 ставки.
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