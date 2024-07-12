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Выезд ученых за границу в особый период — что говорит закон

12 июля 2024 21:48
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для ученых, могут ли они выезжать за пределы Украины
Украинский преподаватель на занятиях. Фото: "Об'єктив"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские учителя, преподаватели и учёные имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Но при этом выезжать за пределы Украины им все равно запрещено, как всем остальным военнообязанным гражданам.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Отсрочка для ученых есть

Часть украинских военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период после объявления призыва в особый период.

Согласно нормам законодательства, право на отсрочку предоставляется учителям, преподавателям и ученым.

Уезжать за пределы Украины невозможно

Впрочем, право на отсрочку для ученых и преподавателей не означает, что на них не распространяются другие ограничения, имеющие место во время военного положения.

Так, отвечая на вопрос гражданина, имеет ли право ученый с отсрочкой от мобилизации, выехать за пределы Украины во время войны, юрист Сергей Богун отметил: "Такого права у этих граждан нет".

Напомним, что украинские учёные имеют право на отсрочку от мобилизации даже в ситуации, когда они работают в научных учреждениях за границей. Для оформления отсрочки они должны предоставить соответствующие документы, переведенные на украинский язык и нотариально заверенные.

Добавим, что отсрочку, согласно новому закону, не получат и соответственно могут быть мобилизованы научные и научно-педагогические работники без научной степени и педагогические работники вузов и колледжей, которые работают менее чем на 0,75 ставки.

образование граница мобилизация отсрочка преподаватели

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