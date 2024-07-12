Відстрочка для науковців, чи можуть вони виїжджати за межі України

Український викладач на заняттях. Фото: "Об’єктив"

Українські учителі, викладачі та науковці мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Та при цьому виїжджати за межі України їм все одно заборонено, як і усім іншим військовозобов’язаним громадянам.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Відстрочка для науковців є

Частина українських військовозобов'язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації у особливий період, після оголошення призову в особливий період.

Згідно із нормами законодавства, право на відстрочку надається учителям, викладачам та науковцям.

Виїжджати за межі Україні неможливо

Втім, право на відстрочку для науковців та викладачів не означає, що на них не розповсюджуються інші обмеження, які мають місце під час воєнного стану.

Так, відповідаючи на питання громадянина, чи має право науковець із відстрочкою від мобілізації, виїхати за межі України під час війни, юрист Сергій Богун зазначив: "Такого права у цих громадян немає".

Нагадаємо, що українські науковці мають право на відстрочку від мобілізації навіть у ситуації, коли вони працюють у наукових установах за кордоном. Для оформлення відстрочки вони мають надати відповідні документи, перекладені українською мовою та завірені нотаріально.

Додамо, що відстрочку, згідно із новим законом, не отримають й, відповідно, можуть бути мобілізовані наукові та науково-педагогічні працівники без наукового ступеня та педагогічні працівники ВНЗ та коледжів, які працюють менш як на 0,75 ставки.