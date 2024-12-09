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Выезд ограниченно годного за границу — когда это реально

9 декабря 2024 18:02
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выезд за границу ограниченно годного - права и что нужно знать
Проверка документов на границе. Фото: spilnota-news.online
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Граждане Украины, имеющие статус ограниченно годных, имеют право на выезд за границу во время военного положения и общей мобилизации. Но только если у них есть оформленная отсрочка в соответствии с постановлением Кабмина.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Кто такие ограниченно годные

Часть военнообязанных граждан Украины после прохождения военно-врачебной комиссии получила статус "ограниченно годных".

После вступления в силу нового закона о мобилизации категория "ограниченно годные" была отменена — но гражданам с этой категорией было дано время до февраля 2025 года для повторного прохождения ВВК.

Сейчас ограниченно годные к военной службе могут иметь этот статус еще несколько месяцев на законных основаниях.

Выезд за границу для ограниченно годных

Такие граждане также имеют право выезжать за границу Украины, несмотря на военное положение.

Но, как отметил адвокат Юрий Айвазян, ограниченно годный гражданин должен для этого оформить отсрочку от мобилизации, чтобы она отвечала требованиям Постановления КМУ №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Напомним, мы ранее писали о том, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 декабря 2024 года.

Добавим, мы сообщали о том, кого из военнообязанных от 18 до 25 лет могут выпустить за границу.

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