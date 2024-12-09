Виїзд за кордон обмежено придатного - права та що треба знати

Перевірка документів на кордоні. Фото: spilnota-news.online

Громадяни України, які мають статус обмежено придатних, мають право на виїзд за кордон під час воєнного стану та загальної мобілізації. Але тільки якщо вони мають оформлену відстрочку відповідно до постанови Кабміну.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Хто такі обмежено придатні

Частина військовозобов’язаних громадян України після проходження військово-лікарської комісії отримала статус "обмежено придатних".

Після набуття чинності новим законом про мобілізацію категорію "обмежено придатні" було скасовано — але громадянам з цією категорією дали час до лютого 2025 року для повторного проходження ВЛК.

Тож зараз обмежено придатні до військової служби можуть мати цей статус ще кілька місяців на законних підставах.

Виїзд за кордон для обмежено придатних

Такі громадяни також мають право виїжджати за кордон України попри воєнний стан.

Але, як зазначив адвокат Юрій Айвазян, обмежено придатний громадянин повинен для цього оформити відстрочку від мобілізації, щоб вона відповідала вимогам Постанови КМУ №57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 грудня 2024 року.

Додамо, ми повідомляли про те, кого із військовозобов’язаних віком від 18 до 25 років можуть випустити за кордон.