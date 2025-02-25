Выезд за границу во время войны — выезд военного за границу

Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право выезжать за границу во время отпуска, в частности, к семье. Но для этого нужно получить разрешение у командира части и подтвердить цель выезда.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился военнослужащий ВСУ, который поинтересовался, имеет ли он право выезжать за границу, находясь в отпуске.

"Да, будете иметь право выехать за границу к семье, но только при условии того, что командир части предоставит Вам соответствующее разрешение", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Какой документ надо получить в воинской части

Юрист отметил, как именно оформляется такое разрешение.

"Вам необходимо подать рапорт на отпуск на имя командира воинской части через своего непосредственного командира", — отметил Айвазян.

В этом рапорте, добавил адвокат, должны быть указаны: даты выезда и возвращения, город и адрес пребывания, а также тип транспорта и пункт пропуска, через который будет осуществляться пересечение границы.

Кроме того, необходимо предоставить и документы, которые подтверждают цель поездки — то есть свидетельства о рождении детей и удостоверения о временной защите детей и жены на территории другого государства.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли выпускать за границу студентов.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужны для выезда за границу забронированным.