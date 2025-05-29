Как в МОН комментируют выезд выпускников школ за границу во время мобилизации

Министр образования и науки Оксен Лисовой. Фото: Оксен Лисовой/Facebook

После завершения обучения в 11-м классе некоторые выпускники украинских школ выезжают за границу. Такую тенденцию наблюдают, но она не приобрела массовый характер.

Об этом на брифинге во время мероприятия "Освіта нової Украини" во вторник, 27 мая сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

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Выезд выпускников школ за пределы Украины

"Я не сказал бы, что это массово, но тенденция такая есть. Она не является массовой на самом деле. Безусловно, у нас есть ряд задумок, как смягчить эту негативную тенденцию, сведя ее до уровня угрозы", — заявил глава образовательного ведомства.

По его словам, причиной тенденции является общая волна миграции из-за войны.

"Мы видим общую тенденцию, которая касается в целом миграции, связанной с войной. И первый вопрос — это, конечно, вопрос безопасности", — отметил Лисовой.

Ранее заместитель министра образования Михаил Винницкий высказался касательно выезда 17-летних ребят из Украины. Он отметил, что многие юноши планируют сдавать НМТ за рубежом.

Напомним, граждане Украины, которых уволили из ВСУ, имеют право выезжать за границу. Правда, для этого необходимо иметь документы, подтверждающие непригодность к военной службе.