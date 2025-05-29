Як у МОН коментують виїзд випускників шкіл за кордон під час мобілізації

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий. Фото: Оксен Лісовий/Facebook

Після завершення навчання в 11-му класі деякі випускники українських шкіл виїжджають за кордон. Таку тенденцію спостерігають, але вона не набула масового характеру.

Про це на брифінгу під час заходу "Освіта нової України" у вівторок, 27 травня повідомив міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

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"Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Вона не є масовою насправді. Безумовно, у нас є ряд задумок, як помʼякшити цю негативну тенденцію, звівши її до рівня загрози", — заявив очільник освітнього відомоства.

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За його словами, причиною тенденції є загальна хвиля міграції через війну.

"Ми бачимо загальну тенденцію, яка стосується в цілому міграції, повʼязаної з війною. І перше питання — це, звичайно, питання безпеки", — зазначив Лісовий.

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Раніше заступник міністра освіти Михайло Винницький висловився щодо виїзду 17-річних хлопців з України. Він зазначив, що багато юнаків планують складати НМТ за кордоном.

Нагадаємо, громадяни України, яких звільнили із ЗСУ, мають право виїжджати за кордон. Щоправда, для цього необхідно мати документи, які підтверджують непридатність до військової служби.