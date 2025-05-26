Виїзд за кордон після звільнення із ЗСУ - чи має таке право колишній військовий

Перевірка документів на кордоні. Фото: "Західний кордон"

Громадянин України, звільнений зі Збройних сил України за станом здоров’я, має право виїжджати з України під час воєнного стану. Для цього йому потрібно мати на кордоні документи, які підтверджують непридатність до військової служби.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

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До юристів звернувся громадянин, який звільнився із ЗСУ за станом здоров’я. Чоловік поцікавився, чи може він виїжджати за межі України під час дії воєнного стану.

Як пояснив у відповіді адвокат В’ячеслав Кирда, якихось чинних нормативно-правових актів, що регламентують це питання, не існує: "Усе на рівні роз'яснень від ДПСУ".

"Взагалі, якщо відверто кажучи, у нас до сих пір немає Закону, який би забороняв виїзд чоловікам за кордон. Тут логіка така, що Ви вже виключені з військового обліку, відповідно є невійськовозобов'язаним і не підпадаєте під дію постанови КМУ № 57", — підкреслив Кирда.

Які документи потрібно мати на кордоні

Адвокат наголосив – в принципі такий громадянин має право на виїзд з України.

"Для цього лише варто мати свідоцтво про хворобу, військовий квиток та головне — відомості про ВЛК та виключення з військового обліку повинні бути відображені в Реєстрі "Оберіг", — резюмував В’ячеслав Кирда.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібні для виїзду за кордон 17-річних військовозобов’язаних.

Додамо, ми повідомляли про те, кого із українських жінок можуть не випустити за межі України під час війни.