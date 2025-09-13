Выезд за границу мужчинам 18-22 — сколько человек поехали в Польшу

Очередь на границе. Фото: ГПСУ

Начиная с 26 августа 2025 года, власти Украины разрешили выезд за границу мужчинам, которым от 18 до 22 лет. И всего за неделю в Польше было на 10 тысяч въездов больше, чем обычно.

Об этом 12 сентября сообщает Rzeczpospolita.

Сколько украинцев заехали в Польшу после открытия границ для молодежи

В материале издания сказано, что СМИ запросило статистику с польской границы за неделю до изменений для молодых украинцев, и за первую неделю после их реализации.

По словам пресс-секретаря Бещадского отделения пограничной службы Петра Закелажа, с 21 по 27 августа на пограничных переходах с Украиной, в Подпкарпатском воеводстве - суммарно было оформлено 279,5 пассажиров (выехало 143,2 тысячи). Причем из этого количества прибыло около 500 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет (выехало в это время 650 человек этой возрастной категории).

Однако уже с 28 августа по 3 сентября, на тех же пограничных пунктов в Польшу прибыло 6,1 тысяча мужчин, которым от 18 до 22 лет (выехало при этом 2 тысячи в этой возрастной группе). Таким образом, рост составляет на более чем 12 раз (на 5,6 тысяч человек).

Аналогичная ситуация наблюдается на участке польско-украинской границы в Люблинском воеводстве. По данным младшего прапорщика Павла Смыка, который из Надбужанского пограничного отряда, с 21 по 27 августа из Украины прибыло 87 887 человек (выехало 99 124). Среди них — 461 мужчина в возрасте от 18 до 22 лет.

Но начиная с периода действия новых правил, с 28 августа по 3 сентября, из Украины приехали 4605 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет (выехали 1301). Это на 4 тысячи человек больше, либо же почти в 10 раз.

