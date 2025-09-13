Виїзд за кордон чоловікам 18-22 - скільки людей поїхали до Польщі

Черга на кордоні. Фото: ДПСУ

Починаючи з 26 серпня 2025 року, влада України дозволила виїзд за кордон чоловікам, яким від 18 до 22 років. І всього за тиждень у Польщі було на 10 тисяч в'їздів більше, ніж зазвичай.

Про це 12 вересня повідомляє Rzeczpospolita.

Скільки українців заїхали до Польщі після відкриття кордонів для молоді

У матеріалі видання сказано, що ЗМІ запросило статистику з польського кордону за тиждень до змін для молодих українців, і за перший тиждень після їх реалізації.

За словами прес-секретаря Бещадського відділення прикордонної служби Пьотра Закелажа, з 21 до 27 серпня на прикордонних переходах з Україною, у Підкарпатському воєводстві — сумарно було оформлено 279,5 пасажирів (виїхало 143,2 тисячі). Причому з цієї кількості прибуло близько 500 українських чоловіків віком від 18 до 22 років (виїхало в цей час 650 осіб цієї вікової категорії).

Проте вже з 28 серпня по 3 вересня, з тих самих прикордонних пунктів до Польщі прибуло 6,1 тисяча чоловіків, яким від 18 до 22 років (виїхало при цьому 2 тисячі у цій віковій групі). Таким чином, зростання становить на більш ніж 12 разів (на 5,6 тисяч осіб).

Аналогічна ситуація спостерігається на ділянці польсько-українського кордону в Люблінському воєводстві. За даними молодшого прапорщика Павла Смика, який із Надбужанського прикордонного загону, з 21 по 27 серпня з України прибуло 87 887 осіб (виїхало 99 124). Серед них — 461 чоловік віком від 18 до 22 років.

Але починаючи з періоду дії нових правил, з 28 серпня по 3 вересня, з України приїхали 4605 українських чоловіків віком від 18 до 22 років (виїхали 1301). Це на 4 тисячі осіб більше, або ж майже в 10 разів.

