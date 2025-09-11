Выезд за границу в 22 года — нужно ли ВВК

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Гражданин 22-летнего возраста, который получил право на выезд за границу, будет иметь его независимо от того, пройдена у него вовремя военно-врачебная комиссия или нет. Пограничники не будут проверять этот факт.

ВВК и выезд за границу

В прошлом месяце Кабинет министров изменил ограничения на выезд за границу, разрешив выезд гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет.

К юристам обратился гражданин такой возрастной категории, поинтересовавшись, не потребуют ли у него на границе не только военно-учетный документ, а и факт прохождения военно-врачебной комиссии.

"Нет, ВВК здесь ни при чем, Вы имеете право на выезд без медицинского осмотра", — заверил гражданина в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Проблем на пункте пропуска не должно быть

Другой юрист, адвокат Вячеслав Кирда, подтвердил, что военно-врачебная комиссия никоим образом не влияет на возможность выезда за границу.

"Прохождение ВВК не имеет никакого отношения к реализации Вашего права на выезд за границу до 22 лет включительно", — подчеркнул Кирда.

Поэтому, подчеркнул адвокат, проблем по этому поводу на пункте пропуска быть не должно.

Напомним, мы ранее писали о том, что в августе украинское правительство приняло постановление об изменении правил пересечения госграницы, после этого постановления мужчины в возрасте от 18 до 22 лет получили право официально выезжать за границу.

Добавим, мы сообщали о том, что в Украине могут разрешить выезд за границу мужчинам до 24 лет.