Головна Мобілізація Виїзд за кордон 22-річного — чи потрібна ВЛК

Виїзд за кордон 22-річного — чи потрібна ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 20:00
Виїзд за кордон в 22 роки - чи потрібно ВЛК
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Громадянин 22-річного віку, який отримав право на виїзд за кордон, матиме його незалежно від того, пройдена у нього вчасно військово-лікарська комісія чи ні. Прикордонники не перевірятимуть цей факт.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

ВЛК та виїзд за кордон

Минулого місяця Кабінет міністрів змінив обмеження на виїзд за кордон, дозволивши виїзд громадянам чоловічої статі віком від 18 до 22 років.

До юристів звернувся громадянин такої вікової категорії, поцікавившись, чи не вимагатимуть у нього на кордоні не тільки військово-обліковий документ, а і факт проходження військово-лікарської комісії.

"Ні, ВЛК тут ні до чого, Ви маєте право на виїзд без медичного огляду", — запевнив громадянина у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Проблем на пункті пропуску не повинно бути

Інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, підтвердив, що військово-лікарська комісія жодним чином не впливає на можливість виїзду за кордон.

"Проходження ВЛК не має жодного відношення до реалізації Вашого права на виїзд за кордон до 22 років включно", — підкреслив Кирда.

Тож, наголосив адвокат, проблем з цього приводу на пункті пропуску бути не повинно.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у серпні український уряд ухвалив постанову про зміну правил перетину держкордону, після цієї постанови чоловіки віком від 18 до 22 років отримали право офіційно виїжджати за кордон.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Україні можуть дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років.

кордон прикордонники перевірки ВЛК виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
