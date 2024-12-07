Как уехать за границу без штрих-кода - документы

Военный билет в руках гражданина Украины Фото: depositphotos.com

Для выезда за границу гражданам, имеющим отсрочку, нужно иметь вклеенный в военном билете штрих-код.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Изменения в военных документах

Изменения в отечественном законодательстве ввели новшества в военно-учетных документах военнообязанных граждан Украины.

В частности, в военных билетах теперь должны быть вклеены штрихкоды, которые должны нести информацию об актуализированных данных.

Именно с этими штрих-кодами те военнообязанные, которые имеют право на отсрочку, могут выехать за пределы страны.

Выехать можно и без штрихкода

К юристам обратился с вопросом о возможности выезда за границу гражданин, имеющий отсрочку, обновил данные, в мобильном приложении "Резерв+" обновленные данные указаны, а вот штрих-кода у него нет.

"Вам не обязательно иметь штрих-код в военном билете", — отметил адвокат Юрий Айвазян, отметив, что у гражданина есть подтверждение обновления данных в электронном варианте.

"Е-ВУД и бумажный ВУД обладают одинаковой юридической силой", — подтвердил юрист Сергей Богун.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из мужчин сможет уехать из Украины с 1 декабря 2024 года.

Также мы сообщали о том, какой список документов требуется для выезда за границу исключенным из учета.