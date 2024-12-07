Як виїхати за кордон без штрихкоду — документи

Військовий квиток в руках у громадянина України. Фото: depositphotos.com

Для виїзду за кордон громадянам, які мають відстрочку, потрібно мати вклеєний у військовому квитку штрих-код. Але за умови наявності актуалізованих військово-облікових даних у "Резерв+" можна виїхати і без штрихкоду.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Зміни у військових документах

Зміни у вітчизняному законодавстві запровадили нововведення у військово-облікових документах військовозобов’язаних громадян України.

Зокрема, у військових квитках тепер мають бути вклеєні штрихкоди, які мають нести інформацію про актуалізовані дані.

Саме з цими штрих-кодами ті військовозобов’язані, які мають право на відстрочку — можуть виїхати за межі країни.

Виїхати можна і без штрихкоду

До юристів звернувся з питанням про можливість виїзду за кордон громадянин, який має відстрочку, оновив дані, у мобільному застосунку "Резерв+" оновлені дані вказані, а от штрихкоду у нього немає.

"Вам не обов'язково мати штрихкод у військовому квитку", — зазначив адвокат Юрій Айвазян, наголосивши на тому, що у громадянина є підтвердження оновлення даних у електронному варіанті.

"Е-ВОД та паперовий ВОД мають однакову юридичну силу", — підтвердив юрист Сергій Богун.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 грудня 2024 року.

Також ми повідомляли про те, який список документів потрібен для виїзду за кордон виключеним з обліку.