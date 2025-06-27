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Главная Мобилизация Выезд за границу — дает ли такое право отсрочка учителя

Выезд за границу — дает ли такое право отсрочка учителя

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 12:20
Выезд за границу во время войны - может ли учитель выезжать за границу
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ
Ключові моменти Отсрочка и выезд за границу Кого выпускают за пределы Украины во время войны

Учителя и преподаватели, несмотря на наличие отсрочки от мобилизации, не могут выезжать из Украины во время действия военного положения. Такое право предоставляется только тем гражданам, которые забронированы на стратегически важных для украинской экономики предприятиях.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Отсрочка и выезд за границу

Учителя, преподаватели и другие специалисты, работающие в педагогической отрасли, имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился учитель, который поинтересовался, может ли он, оформив отсрочку от мобилизации, выезжать за границу.

По словам юриста Владислава Дерия, несмотря на отсрочку, учителя не имеют права на пересечение государственной границы Украины.

"Однако, Вы можете заказным письмом обратиться к Главе ГПСУ и попытаться получить индивидуальное разрешение на выезд из Украины", — пояснил юрист.

Кого выпускают за пределы Украины во время войны

Право выезда за границу, подчеркнул Дерий, имеют только граждане, которых забронировали от мобилизации.

Поэтому, резюмировал юрист, если в Государственной пограничной службе Украины откажут учителю с отсрочкой, существует только один вариант.

"В противном случае — только бронироваться и выезжать в командировку или отпуск", — подчеркнул Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, что должен делать учитель, который оформил отсрочку, но после того получил повестку.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы должен подать в ТЦК педагог на оформление отсрочки.

учителя мобилизация бронирование отсрочка выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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