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Головна Мобілізація Виїзд за кордон — чи дає таке право відстрочка вчителя

Виїзд за кордон — чи дає таке право відстрочка вчителя

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 12:20
Виїзд за кордон під час війни - чи може учитель виїжджати за кордон
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
Ключові моменти Відстрочка та виїзд за кордон Кого випускають за межі України під час війни

Учителі та викладачі, попри наявність відстрочки від мобілізації, не можуть виїжджати з України під час дії воєнного стану. Таке право надається тільки тим громадянам, які заброньовані на стратегічно важливих для української економіки підприємствах.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Відстрочка та виїзд за кордон

Учителі, викладачі та інші фахівці, які працюють у педагогічній галузі, мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся учитель, який поцікавився, чи може він, оформивши відстрочку від мобілізації, виїжджати за кордон.

За словами юриста Владислава Дерія, попри відстрочку, учителі не мають права на перетин державного кордону України.

"Проте, Ви можете рекомендованим листом звернутись до Голови ДПСУ та спробувати отримати індивідуальний дозвіл на виїзд з України", — пояснив юрист.

Кого випускають за межі України під час війни

Право виїзду за кордон, підкреслив Дерій, мають лише громадяни, яких забронювали від мобілізації.

Тож, резюмував юрист, якщо у Державній прикордонній службі України відмовлять учителю з відстрочкою, існує тільки один варіант.

"В протилежному випадку — лише бронюватись та виїзжати у відрядження або відпустку", — наголосив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що має робити учитель, який оформив відстрочку, але після того отримав повістку.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи має подати в ТЦК педагог на оформлення відстрочки.

вчителі мобілізація бронювання відстрочка виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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