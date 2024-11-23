Как студенту выехать за границу во время военного положения — кто имеет на это право

Выезд за границу мужчин — кто из студентов имеет на это право
Во время действия военного положения и общей мобилизации в Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако для студентов-мужчин предусмотрены исключения, позволяющие пересекать государственную границу при определенных условиях.
Кто из студентов-мужчин может выехать за границу — читайте дальше на Новини.LIVE.
Какой закон регулирует право выезда за границу студентов
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2024 г. № 366, мужчины-студенты имеют право выезжать за границу для участия в программах академической мобильности.
Для этого необходимо отвечать следующим критериям:
- Возраст: от 18 до 22 лет.
- Отсутствие призыва: не подлежать мобилизации.
- Форма обучения: дневная или дуальная.
- Образовательный уровень: получение степени бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка.
- Участие в программе: быть участником академической мобильности на семестр.
Какие документы необходимы студенту для пересечения границы
- Электронный студенческий билет.
- Заверена копия договора с иностранным учебным заведением о принятии на программу академической мобильности.
- Военно-учетный документ.
- Справка от украинского учебного заведения о направлении за границу на обучение.
Кто еще из студентов могут уезжать за границу
Также пересечь границу имеют право курсанты-моряки, если имеют удостоверения личности моряка, справки от учебного заведения о направлении на практическую подготовку на судне под украинским или иностранным флагом, а также военно-учетного документа с необходимыми отметками территориального центра комплектования.
Кроме того, таким правом наделены и студенты и курсанты, проходящие практическую летную подготовку за границей. Это возможно при наличии справки от учебного заведения и военно-учетного документа с необходимыми отметками территориального центра комплектования.
Эти условия позволяют студентам-мужчинам продолжать обучение за границей, не нарушая законодательство Украины во время военного положения.
Напомним, недавно народный депутат высказался по поводу того, будет ли введена отсрочка для студентов-аспирантов, которые учатся на заочной форме. А заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий объяснил, как будет проходить обязательная военная подготовка для студентов в 2025-2026 годах.
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