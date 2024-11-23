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Виїзд за кордон чоловіків — хто з студентів має на це право

23 листопада 2024 12:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як студенту виїхати за кордон під час воєнного стану — хто має на це право
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Однак для студентів-чоловіків передбачені винятки, що дозволяють перетинати державний кордон за певних умов.

Хто зі студентів-чоловіків може виїхати за кордон — читайте далі на Новини.LIVE.

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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2024 року № 366, чоловіки-студенти мають право виїжджати за кордон для участі в програмах академічної мобільності.

Для цього необхідно відповідати таким критеріям:

  • Вік: від 18 до 22 років.
  • Відсутність призову: не підлягати мобілізації.
  • Форма навчання: денна або дуальна.
  • Освітній рівень: здобуття ступеня бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.
  • Участь у програмі: бути учасником академічної мобільності на один семестр.

Які документи необхідні студенту для перетину кордону

  • Електронний студентський квиток.
  • Засвідчена копія договору з іноземним закладом освіти про прийняття на програму академічної мобільності.
  • Військово-обліковий документ.
  • Довідка від українського закладу освіти про направлення за кордон на навчання.

Хто ще зі студентів можуть виїжджати за кордон

Також перетнути кордон мають право курсанти-моряки, якщо мають посвідчення особи моряка, довідки від закладу освіти щодо направлення на практичну підготовку на судні під українським або іноземним прапором, а також військово-облікового документа з необхідними відмітками територіального центру комплектування.

Крім того, таким правом наділені й студенти та курсанти, які проходять практичну льотну підготовку за кордоном. Це можливо за наявності довідки від закладу освіти та військово-облікового документа з необхідними відмітками територіального центру комплектування.

Ці умови дозволяють студентам-чоловікам продовжувати навчання за кордоном, не порушуючи законодавства України під час воєнного стану.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат висловився щодо того, чи буде запроваджена відстрочка для студентів-аспірантів, які навчаються на заочній формі. А заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький пояснив, як відбуватиметься обов'язкова військова підготовка для студентів у 2025-2026 роках

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