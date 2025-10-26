Видео
Выезд за границу для сопровождения — надо ли оформить отсрочку

Выезд за границу для сопровождения — надо ли оформить отсрочку

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 12:20
обновлено: 13:14
Выезд за границу для сопровождения — когда не нужна отсрочка
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Военнообязанный гражданин имеет право на выезд за границу для сопровождения матери, которая нуждается в постоянном уходе. Для этого не нужно даже оформлять отсрочку.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Право на выезд из Украины

К юристам обратился гражданин, осуществляющий уход за больной матерью.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право выезжать за границу вместе с ней, как сопровождение.

"Да, конечно, выезд возможен. Вы имеете право на выезд, которое согласно законодательству не зависит от оформления/неоформления отсрочки", — подчеркнул адвокат Вячеслав Кирда.

Акт требовать не имеют права

Другой юрист, Владислав Дерий, поддержал своего коллегу.

"Если основание для отсрочки — уход за матерью, то Вы должны беспрепятственно выехать за пределы Украины", — подчеркнул Дерий.

Относительно возможных проблем с пограничниками, то здесь, подчеркнул юрист, есть очень простой аргумент.

"Если же пограничники будут говорить, что нужен Акт, то сообщите, что для пересечения границы в сопровождении членов семьи первой степени родства — Акт не требуется! Достаточно справки ВКК", — отметил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, какой документ нужен для выезда за границу исключенного из учета.

Добавим, мы сообщали о том, как мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет не нарваться на штраф при выезде за границу.

граница мобилизация отсрочка уход выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
