Выезд за границу с 1 января 2025 года — кто из военнообязанных украинцев будет иметь право

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются в Украине из-за войны, которую начала россия. В этот период для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действует запрет на выезд за границу. Однако законом предусмотрены и исключения из правил. Некоторые категории мужчин имеют право выезжать за пределы страны при наличии документально подтвержденных оснований.

Каким именно категориям военнообязанных мужчин разрешат пересечь границу в январе 2025 года, рассказываем далее в материале.

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Основания, которые дают право мужчинам выехать за границу

Выезд граждан Украины за границу регулирует постановление Кабинета министров №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Военнообязанные могут пересечь границу при наличии следующих оснований:

состояние здоровья;

семейные обстоятельства;

обучение;

профессиональная деятельность, в том числе госслужащие;

помощь ВСУ и другая волонтерская деятельность.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Кто имеет право на выезд за границу с 1 января 2025 года — перечень

Выехать из Украины с 1 января 2025 года могут следующие категории мужчин:

водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи для нужд военных, а также гражданских;

забронированные лица, выезжающие в командировку;

студенты в рамках академической мобильности (на один семестр обучения или стажировки);

(на один семестр обучения или стажировки); спортсмены и тренеры, участвующие в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

многодетные родители, имеющие троих и более детей младше 18 лет;

лица с инвалидностью;

лица, имеющие жену/супруга из лиц с инвалидностью и сопровождающих таких граждан для выезда за границу;

лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

родные бабушки, дедушки, совершеннолетние братья, сестры, отчимы, мачехи, сопровождающие детей с инвалидностью;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;

попечители лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за границу.

Важно: предоставленный список не является исчерпывающим, перечень всех военнообязанных лиц, не подлежащих мобилизации, а следовательно, имеющих возможность выехать за пределы государства, содержится в ст. 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Кроме того, следует учитывать, что окончательное решение о выезде мужчины за границу принимают уполномоченные работники Госпогранслужбы.

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