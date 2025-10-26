Відео
Головна Мобілізація Виїзд за кордон для супроводу — чи треба оформити відстрочку

Виїзд за кордон для супроводу — чи треба оформити відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 12:20
Оновлено: 13:14
Виїзд за кордон для супроводу — коли не потрібна відстрочка
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Військовозобов’язаний громадянин має право на виїзд за кордон для супроводу матері, яка потребує постійного догляду. Для цього не потрібно навіть оформлювати відстрочку.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Право на виїзд з України

До юристів звернувся громадянин, який здійснює догляд за хворою матір’ю.

Чоловік поцікавився, чи має він право виїжджати за кордон разом із нею, як супровід.

"Так, звісно, виїзд можливий. Ви маєте право на виїзд, яке згідно із законодавством не залежить від оформлення / неоформлення відстрочки", — підкреслив адвокат В’ячеслав Кирда.

Акт вимагати не мають права

Інший юрист, Владислав Дерій, підтримав свого колегу.

"Якщо підстава для відстрочки — догляд за матір'ю, то Ви повинні безперешкодно виїхати за межі України", — наголосив Дерій.

Щодо можливих проблем із прикордонниками, то тут, підкреслив юрист, є дуже простий аргумент.

"Якщо ж прикордонники будуть говорити, що потрібен Акт, то повідомте, що для перетину кордону у супроводі членів сім'ї першого ступеня споріднення — Акт не вимагається! Достатньо довідки ЛКК", — зазначив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який документ потрібен для виїзду за кордон виключеного з обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, як чоловікам віком від 18 до 22 років не натрапити на штраф під час виїзду за кордон.

кордон мобілізація відстрочка догляд виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
