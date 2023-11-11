Выезд за границу для военнообязанных на основании постоянного ухода — что нужно

Пограничник проверяет у водителя документы. Фото: ГНСУ

Во время действия военного положения и общей мобилизации военнообязанным украинцам запрещено выезжать за границу. Однако, что делать в случае, когда нужно сопровождать в поездке за пределы страны лицо, нуждающееся в постоянном уходе, — юрист Вячеслав Антоненко ответил на этот вопрос.

Об этом говорится на сайте Юристы.UA.

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Какие действия, если лицо, сопровождаемое за границу, имеет инвалидность

Черновчанин Владимир спросил, может ли он выехать за границу, сопровождая своего 80-летнего дедушку, как постоянный надсмотрщик на основании заключения врачебно-консультативной комиссии (ВКК).

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Юрист ответил, что этот вопрос регулируется Постановлением Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Также по его словам, важным обстоятельством является наличие у дедушки 1 или 2 группы инвалидности.

Таким образом, во время чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы имеют лица, постоянно ухаживающие за инвалидами I или II группы и сопровождающие их для выезда за пределы страны. Это предусмотрено при наличии соответствующих документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу или документов, подтверждающих инвалидность, и акта, фиксирующего факт осуществления ухода.

Что делать, когда лицо, которое вы сопровождаете, не инвалид

В случае, если лицо, сопровождаемое за границу, не имеет инвалидности, тогда следует пользоваться следующими двумя положениями, согласно которым пересекать государственную границу имеют право:

лица, требующие постоянного ухода, могут пересекать границу в сопровождении члена семьи первой степени родства (согласно определению в Налоговом кодексе Украины), при наличии документов, подтверждающих родственные связи, и заключению ВКК заведения здравоохранения о потребность в постоянном постороннем уходе;

или в сопровождении лица, предоставляющего постоянный уход, при наличии соответствующих документов (удостоверение, справки) о компенсации (помощь, надбавку) на уход, заключению ВКК о необходимости постоянного постороннего ухода и акта, подтверждающего факт осуществления ухода.

Какие документы нужны для выезда за границу военнообязанному в качестве сопровождения

Антоненко отметил, что следует также дополнительно оформить акт установления факта осуществления ухода.

Акт об осуществлении ухода за лицом, нуждающимся в постоянном уходе, подает лицо, обеспечивающее уход, в органы местной власти. На основании этого заявления власти должны в течение пяти дней составить акт, подтверждающий факт ухода, который направляется заявителю или выдается по его просьбе.

"Нужно обосновать потребность в выезде за границу Вашим дедушкой. Поскольку будет очень много вопросов и не так просто, как кажется. Я всегда в таких ситуациях предлагаю попытаться оформить потребность в обследовании или лечении или операции за границей. Это значительно повысит Ваши шансы на выезд. Потому что практика выезда вместе с лицами, нуждающимися в постоянном уходе, очень не проста", — добавил юрист.

Напомним, что в ГНСУ ответили, разрешат ли всем мужчинам выезжать за границу во время войны.