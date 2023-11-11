Виїзд за кордон для військовозобов'язаних на підставі постійного догляду — що потрібно

Прикордонник перевіряє у водія документи. Фото: ДПСУ

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язаним українцям заборонено виїжджати за кордон. Однак, що робити у випадку, коли потрібно супроводжувати в поїздці за межі країни особу, що потребує постійного догляду — юрист В'ячеслав Антоненко відповів на це питання.

Про це йдеться на сайті Юристы.UA.

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Які дії, якщо особа, яку ви супроводжуєте за кордон, має інвалідність

Чернівчанин Володимир запитав, чи може він виїхати за кордон, супроводжуючи свого 80-річного дідуся, як постійний доглядальник на підставі заключення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Скриншот повідомлення користувача Володимира на сайті Юристы.UA

Юрист відповів, що це питання регулюється Постановою Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянами України. Також за його словами, важливою обставиною є наявність в дідуся 1 або 2 групи інвалідності.

Таким чином, під час надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону мають особи, які постійно доглядають за інвалідами I або II групи та супроводжують їх для виїзду за межі країни. Це передбачено за наявності відповідних документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акта, що фіксує факт здійснення догляду.

Що робити, коли особа, яку ви супроводжуєте, не інвалід

У випадку, якщо особа, яку ви супроводжуєте за кордон, не має інвалідності, тоді слід користуватися такими двома положеннями, згідно з якими перетинати державний кордон мають право:

особи, які потребують постійного догляду, можуть перетинати кордон у супроводі члена сім'ї першого ступеня споріднення (згідно з визначенням в Податковому кодексі України), за умови наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки, і висновку ЛКК закладу охорони здоров'я про потребу у постійному сторонньому догляді;

або у супроводі особи, що надає постійний догляд, за умови наявності відповідних документів (посвідчення, довідки) про компенсацію (допомогу, надбавку) на догляд, висновку ЛКК щодо потреби у постійному сторонньому догляді та акта, що підтверджує факт здійснення догляду.

Які документи потрібні для виїзду за кордон військовозобов'язаному як супроводу

Антоненко зазначив, що слід також додатково оформити акт встановлення факту здійснення догляду.

Акт про здійснення догляду за особою, яка потребує постійного догляду, подає особа, яка забезпечує догляд, до органів місцевої влади. На підставі цієї заяви влада повинна протягом п'яти днів скласти акт, який підтверджує факт догляду, який надсилається заявнику чи видається на його прохання.

"Треба обґрунтувати потребу у виїзді за кордон Вашим дідусем. Оскільки буде дуже багато питань і не так просто, як здається. Я завжди у таких ситуаціях пропоную спробувати оформити потребу в обстеженні або лікуванні, або операції за кордоном. Це значно підвищить Ваші шанси на виїзд. Бо практика виїзду разом з особами, які потребують постійного догляду, дуже не проста", — додав юрист.

Нагадаємо, що у ДПСУ відповіли, чи дозволять всім чоловікам виїжджати за кордон під час війни.